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شاهد: فرقة موسيقية من الروبوتات تفتتح معرضا في هونغ كونغ

5/6/2016

افتتحت فرقة موسيقية مكونة بالكامل من الروبوتات معرضا للتقنية الحديثة في هونغ كونغ.

وهذه هي الدورة العشرين للمعرض الذي يعقد بشكل سنوي، وتهدف إلى تأكيد مفهوم أن التكنولوجيا الحديثة بعد التطور الكبير الذي شهدتها أصبحت مثل الماء وتدخل في كل شيء.

وقال المهندس صانع الفرقة إنه في البداية كان يركز على صنع انسان آلي يمكنه عزف الجيتار، لأن ذلك يتطلب نشاطا حركيا.

ويقول منظمو المعرض إن التقنية الحديثة أصبحت في متناول الجميع وأصبح بإمكان الجميع الاستفادة من هذا الأمر في صنع أشياء جديدة.

ومن بين المعروضات الأخرى نباتات تصدر أصواتا تختلف باختلاف طريقة لمسها.

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