شاهد: طفل سوري يرفض ترك جثمان أبيه في حلب

"بابا الله يوفقك لا تتركني.. بهذه الكلمات خاطب طفل سوري أباه الذي قتل في غارة روسية رافضا ترك جثمانه.

وفي الفيديو يظهر الطفل مالك ذو العشرة أعوام وهو يبكي فوق جثمان أبيه "فوزي برغوث" أحد رجال الدفاع المدني، بعد أن سقط قتيلا نتيجة القصف الروسي الذي استهدف حي الصاخور بمدينة حلب.

وخلال التسجيل يتشبث الطفل بجثمان أبيه وهو يبكي بشدة ويصرخ: "بابا لا تتركني. الله يحن عليك لا تتركني يا يوب. الله يوفقك لا تتركني".

واضطر عدد من الحاضرين إلى إبعاد الطفل عن جثمان أبيه ليتمكنوا من دفن الوالد، بينما انفجر آخرون في البكاء وهم يحاولون تهدئة الطفل.

وأثار بكاء الطفل تعاطفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المقاتلات الروسية قصفت منطقة مأهولة بالسكان في حي "الصاخور" الخاضع لسيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات، ووقوع أضرار كبيرة جراء الغارات.