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شاهد: سباق برشلونة "الدامي" ينتهي بتكريم قتيل البطولة

5/6/2016

فاز الإيطالي فالانتينو روسي في سباق مو تو جي بي كاتالونيا للدراجات النارية الذي استضافته مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الأحد.

وأهدى اللاعب الإيطالي فوزه للدراج لويس سالوم الذي توفي بعد مروره بحادث يوم الجمعة الماضي.

وكان هذا الفوز الثاني لروسي هذا الموسم بعد أن بدأ السباق من المركز الخامس.

أما المركز الثاني فكان من نصيب مارك ماركيز الإسباني الذي أنهى السباق بفارق ثانيتين وستة أعشار من الثانية عن الإيطالي.

وفي المركز الثالث جاء الإسباني داني بدروسا بعيداً عن ماركيز بستة ثواني وثلاث أعشار من الثانية.

وارتدى الدراجون الثلاث قميصاً عليه صورة سالوم الذي توفي عند صعودهم للمنصة.

وأصبح ماركيز الآن متصدر الترتيب العام بعد أن خرج المتصدر السابق جورجي لورينسو بسبب تورطه في حادث خلال السباق.

وكان منظمو السباق أعلنوا وفاة الدراج الإسباني لويس سالوم أثناء التجارب الجمعة.

وسقط سالوم (24 عاماً) عن دراجته عند المنعطف الثاني عشر من الجولة الثانية للتجارب الحرة، فنقل إلى أحد المستشفيات القريبة حيث خضع إلى جراحة طارئة، ولكنه فارق الحياة.

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