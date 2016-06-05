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شاهد: بالزينات والتسوق يستعد اللبنانيون لشهر رمضان

5/6/2016

انتشرت في لبنان مظاهر الاستعداد لشهر رمضان، ما بين تعليق الزينات ولافتات التهنئة، بينما خرج العديد من اللبنانيين للتسوق وشراء الحلوى المرتبطة بالشهر الكريم.

وفي العاصمة اللبنانية بيروت زاد إقبال المتسوقين على المتاجر والأسواق لشراء وتخزين احتياجاتهم لشهر الصوم.

ورغم مشكلة القمامة والوضع السياسي المضطرب في لبنان فإن سكان بيروت أعربوا عن سعادتهم بقدوم شهر الصوم هذا العام، والذي يعد مناسبة مهمة لجمع شمل العائلات.

ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد من الأمور الرئيسية التي عادة ما تُقلق المتسوقين مع اقتراب شهر رمضان، فقد قالت إحدى المتسوقات إن الأسعار لم ترتفع كثيرا هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وأطلقت جمعيات خيرية إسلامية عدة حملات في أنحاء بيروت لجمع تبرعات لمشروعاتها.

وتقول الجمعيات الخيرية اللبنانية إنها ترجو أن تسهم حالة الكرم التي تشيع في شهر الصوم في المساعدة في تخفيف العبء عن كاهل ذوي الحاجة واللاجئين السوريين في البلاد.

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