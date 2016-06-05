شاهد: الرسم بالقهوة

جمعت إلا هيبوليتوK وهي فنانة فلبينيةK ما بين حبها لتناول القهوة وبين حبها لفن الرسم في عمل خلطة جديدة للمواد التي ترسم بها.

وتقول الفنانة إن نوع ودرجة تحميص حبوب القهوة تؤثر على لون وخامة المادة التي تستخدمها في الرسم، مشيرة إلى أن هناك أنواعا مختلفة من حبوب البن وهي تقوم بخلط هذه الأنواع للوصول إلى تركيبة معينة لكل لوحة.

وتوضح هيبوليتو، التي بدأت عمل هذه الخلطات منذ عام 2010، إن رسم اللوحة الواحدة يستغرق ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام قبل أن يتم معالجتها بشكل خاص للحفاظ على الرسم. ويتراوح سعر العمل الفني الواحد ما بين 100 إلى 1200 دولار حسب الحجم ودرجة تعقيد ما تم رسمه.