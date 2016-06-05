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رمضان في فلسطين: فرحة رغم الاحتلال والحصار

5/6/2016

من القدس إلى غزة، تتنوع معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال والحصار الإسرائيلي، لكن المعاناة لم تمنع الفلسطينيين من اقتناص الفرحة بشهر رمضان الكريم.

ففي مدينة خان يونس بقطاع غزة يستعد الفلسطينيون لشهر رمضان، الذي يبدأ الاثنين، عبر شراء الأطعمة والحلوى التقليدية المرتبطة بالشهر الكريم، بينما زين آخرون منازلهم استعدادا لقدوم شهر الصيام.

لكن آثار المعاناة مازالت قائمة في القطاع، بعد عامين من آخر عدوان إسرائيلي على غزة صيف عام 2014.

كما يضاعف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ نحو عشر سنوات من معاناة أهل القطاع، الذي يعيش به نحو 1.8 مليون نسمة.

وفي القدس المحتلة والضفة الغربية جاءت استعدادات الفلسطينيين لشهر رمضان وسط توترات وتشديد أمني فرضته قوات الاحتلال، وخصوصا مع تزامن الشهر الكريم مع الذكرى التاسعة والأربعين لاحتلال القدس.

وأعلنت شرطة الاحتلال الأسبوع الماضي نشر نحو ألفين من عناصر الشرطة لتأمين مسيرة سنوية ينظمها الإسرائيليون احتفالات باحتلال القدس في حرب عام 1967.

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