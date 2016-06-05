رغم توفير وجبة .. عجز الموازنة يرهق الأسر في رمضان

ارتبط شهر رمضان عند عدد من الأسر والبلدان بزيادة الاستهلاك، وتحول شهر الصيام عند هؤلاء إلى منافسة حامية في الأكل والاستهلاك خاصة عبر تبادل العزائم، إضافة إلى المغالاة في إعداد أنواع وكميات الطعام.

ونادرا ما تهتم الأسر بوضع ميزانية شهرية وخصوصا في شهر رمضان، الذي يزيد فيه الإنفاق بشكل كبير، على الرغم من تناول وجبتين فقط يوميا هما الإفطار والسحور بدلا من ثلاثة في الأيام العادية، وتتدهور اقتصاديات أغلب الأسر في هذا الشهر بسبب الزيادة الكبيرة في حجم المشتريات كما ونوعا.

200% زيادة في الإنفاق

في مصر يكون رمضان أكثر الشهور إنفاقا وحفاوة من الأسرة. ويستحوذ الطعام والشراب على النسبة الأكبر من الإنفاق لتصل هذه النسبة إلى أكثر من 200% مقارنة بباقي الشهور. ولا يختلف الوضع باختلاف المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي للأسرة، إذ تحرص أغلب الاسر على شراء مستلزمات رمضان من الياميش وخلافه حتى لو وصل الأمر للاستدانة.

وكما يشهد رمضان كثيرا من المظاهر الاجتماعية الإيجابية التي تعكس روح التكافل، مثل التزاور وإقامة العزائم لذوي الأرحام والأصدقاء وإقامة موائد الرحمن للفقراء والمحتاجين، إلا أنه يشهد أيضا العديد من المظاهر السلبية مثل المغالاة في إعداد أنواع وكميات الطعام.

وذكرت دراسة أعدها قسم إدارة مؤسسات الأسرة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، أن أكثر المناسبات والأعياد احتفالا وإنفاقا من الأسرة المصرية كانت لشهر رمضان المبارك بنسبة 98%. وأوضحت الدراسة أن الغذاء هو المجال الأكبر الذي تنفق فيه الأسرة المصرية ميزانيتها عن أي شيء آخر، مشيرة إلى أن هناك علاقة طردية بين نسبة المنفق على مجال الغذاء والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، فكلما انخفض مستوى الأسرة كلما ارتفعت نسبة المنفق في مجال الغذاء.

وضربت الدراسة مثالا على ذلك بشهر رمضان، مؤكدة أن نسبة المنفق على الغذاء في المستوى المنخفض يصل إلى 220% وأغلبها يكون على النشويات والحبوب، أما بالنسبة للمستوى المتوسط والمرتفع، فنسبة الإنفاق وصلت إلى 30% و20% على التوالي.

95 % يأكلون الفول

وعن كمية الطعام أشارت الدراسة إلى أن الأسرة المصرية تحرص على إعداد طعام زائد عن حاجة الأسرة، مقارنة بكمية الطعام في الأيام العادية، وذلك بنسبة 74% من أسر عينة الدراسة.

وأشارت الدراسة إلي أنه بالنسبة لوجبة السحور، فالفول هو الطبق الرئيسي على المائدة، حيث بلغت نسبة الإقبال عليه 95%، يليه الزبادي بنسبة 93%.

وعن مدى الإقبال على شراء الياميش في رمضان لعمل الخشاف والحلويات، وغيرها من العادات المرتبطة بالشهر الفضيل، أوضحت الدراسة أن 96% من الأسر تحرص على شراء الياميش في رمضان، ولا يختلف في ذلك الأسر ذات المستويات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، أيضا ارتفعت نسبة إقبال الأسر على الكنافة والقطايف بنسبة 96% و36% على التوالي على الأنواع الأخرى، وكان قمر الدين هو المشروب المفضل للأسر المصرية في رمضان بنسبة 84%.

70% زيادة في الجزائر

في الجزائر كما هو الحال في معظم الدول العربية لا يختلف الوضع كثيرا، فتكون عملية الاستعداد والتحضير لشهر رمضان من خلال إقبال معظم الأسر على شراء المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة كما ونوعا، خصوصا التمر والمكسرات والحلويات.

وتشهد المحلات التجارية والأسواق ازدحاما كبيرا، وترتفع معدلات الشراء بنسب تتجاوز 70 % مقارنة بالأيام العادية، ويرجع هذا الإقبال الواسع على الشراء، إلى تخوف المواطنين من الارتفاع المباغت للأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان، حيث يلجأ بعض التجار إلى المضاربة في الأسعار لتحقيق الربح السريع في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.

بذخ وتبذير

ورغم اختلاف أسباب زيادة الإنفاق بشكل أكثر من المعتاد خلال بقية أشهر السنة، فإن القاسم المشترك بين معظم الأسر هو المبالغة في مظاهر البذخ والتبذير على موائد الإفطار رغم اختلاف المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والذي يؤدي إلى وقوع الكثيرين في دوامة الاستدانة. وقد تقدم ربات البيوت على بيع مجوهراتها أو رهنها لمجابهة غلاء الأسعار والتمكن من تلبية احتياجات الأسرة الاستهلاكية خلال شهر رمضان، الذي من المفترض أن يتقلص فيه حجم الاستهلاك عن الأيام العادية.

خلاف المفترض

وقال الداعية الإسلامي الدكتور أكرم كساب للجزيرة مباشر إن الإسراف في كل شيء مذموم ومنهي عنه في ديننا الحنيف، لا سيما في الطعام والشراب ، حيث يقول الله تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَات يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ".

وأضاف أن الإسراف في الطعام والشراب فيه مفاسد كثيرة منها: أن الإنسان ينشغل بذلك عن كثير من الطاعات، كالصلاة والقيام وقراءة القرآن الكريم، والتي ينبغي أن تكون هي الشغل الشاغل للمسلم في هذا الشهر الكريم، فتجد المرأة تقضي جزءا كبيرا من النهار في إعداد الطعام ، ومثله من الليل في إعداد الحلويات، ومنها: أن الإنسان إذا أكل كثيراً أصابه الكسل، ونام كثيرا، فيضيع على نفسه الأوقات، ومنها: أن كثرة الأكل تورث غفلة القلب