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تطبيق جديد للجوال يحول أماكن العمل المتوترة إلى بيئة مريحة

5/6/2016

تطبيق جديد للهاتف يحول أماكن العمل المتوترة إلى بيئة مريحة

ظهر تطبيق جديد للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام  التشغيل "آي.أو.إس" باسم "هيير" يستطيع تحويل حديث زميل العمل في الهاتف في مكان العمل من شيء مزعج إلى همهمة ممتعة وتحويل الضوضاء الموجودة في مكان العمل إلى أصوات متناغمة.

وتحتاج الاستفادة من هذا التطبيق إلى جهاز هاتف ذكي آي فون وسماعة.

وهو  يتيح 7 مرشحات مختلفة منها "سوبر هييرنج" و"أوتو فاليوم" و"ريلكس"  و"هابي" و"توك" و"أوفيس أند سليب".

ويقوم هذا التطبيق بإلغاء الأصوات المحيطة  بالمستخدم  وتحويلها إلى موجات صوتية متناغمة  بفضل مرشح "ريلكس".

أما المرشح "أوفيس" فإنه يقوم بتحويل صوت النقر على لوحة المفاتيح ورنين الهاتف وغير ذلك من الأصوات الشائعة في المكاتب إلى مقطوعة موسيقية تساعد المستمع على التركيز في المهمة التي يقوم بها.

أما المرشح "أوتو فاليوم" فهو يقوم بإلغاء أصوات الضجيج غير المميز أو المفهوم في حين يظل المستخدم قادر على سماع صوت الأشخاص الذين يتحدث معهم في الوقت نفسه.

ويستهدف فنانو الصوت في شركة "آر.جيه.دي.جيه" وهم رواد المؤثرات الصوتية استخدام المرشحات لتحويل الضجيج المحيط المسبب للتوتر إلى أصوات متناغمة ومريحة.

في الوقت نفسه فإن التطبيق يعد بديلا رخيصا لاستخدام السماعات غالية الثمن المزودة بوحدة إزالة الضجيج. .

 

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