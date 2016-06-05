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تشييع محمد علي الجمعة في مسقط رأسه لويفيل بولاية كنتاكي

5/6/2016

أسطورة الملاكمة – محمد علي

أعلنت عائلة محمد علي السبت أن أسطورة الملاكمة العالمي سيدفن الجمعة المقبل في مقبرة في لويفيل بولاية كنتاكي (وسط شرق الولايات المتحدة) بعد موكب جنائزي سيعبر مسقط رأسه ليتاح وداعه لأكبر عدد من الاشخاص.

وكان محمد علي توفي مساء الجمعة عن 74 عاما بعد معركة طويلة ضد متلازمة باركنسون.

ومن البيت الابيض حيث قال الرئيس باراك أوباما إن "محمد علي كان الأعظم"، إلى كينشاسا وأوزبكستان، أشاد العالم بهذه الشخصية التي تشكل رمزا رياضيا وثقافيا.

وقال الناطق باسم عائلته إنه "أمضى الساعات الأخيرة من حياته مع أقربائه ولم يتألم".

وأمام المستشفى الذي توفي فيه، تدفق هواة الملاكمة ومتابعيها ومارة بدا عليهم التأثر لوضع باقات من الورود وبطاقات عبروا فيها عن مشاعرهم.

وفي مكان غير بعيد عن المنزل الذي أمضى طفولته فيه ووضع أمامه معجبوه باقات الورود، ترأس رئيس بلدية لويفيل مراسم تأبين "لرجل عمل ومبادئ" عاش في هذه المدينة الواقعة في كنتاكي والتي كانت خلال شبابه تشهد تمييزا بين السود والبيض.

وبصمت قامت فرقة لحرس الشرف بتنكيس الأعلام.

وسيلقي الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خطاب وداع الرجل الذي كان يعتبره صديقه، في مراسم التشييع التي ستجرى الجمعة في لويفيل.

 

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