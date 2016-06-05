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تحقيق في تسريب امتحانات الثانوية العامة بمصر

5/6/2016

تحقيق في تسريب امتحانات الثانوية العامة بمصر

بدأت النيابة المصرية التحقيق مع طالب قائم على إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أدمن" بتهمة تسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وتسرب امتحان اللغة العربية الأحد حيث نشرت صفحات على فيسبوك ورقة الامتحان بعد ربع ساعة من بدء اللجنة، وتكرر الأمر في مادة التربية الدينية، التي تم تسريبها قبل بدء اللجنة بساعة.

وقررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء امتحان التربية الدينية بالنظام الحديث للثانوية العامة، ومن المقرر أن يكون الموعد الجديد هو 29 من يونيو/حزيران الجاري، بدلًا من اليوم 5 يونيو.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" هاشتاجات عدة بعد تسريب امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

وتنوعت التعليقات بين السخرية والاستنكار، وبعض منها: "الامتحان في مستوى الطالب اللي معاه باقة. واللى عنده شبكة كويسة جوه اللجنة" . "لو استمروا على كدة هتتلغي الثانوية العامة كلها".

وألقى نشطاء المسئولية على وزارة التربية والتعليم، واتهامها بالتقصير وأنها السبب في  عملية تسريب الامتحانات.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي:" شاومينج بيغشش ثانوية عامة، ثورة التعليم الفاسد، بالغش اتجمعنا".  أعلنت قبل عدة أيام تحديها لوزارة التربية والتعليم، وكتبوا قريبا تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأعلنوا أنه رغم توالي التهديدات إليهم، فإنهم سوف يسربون الامتحان مع بداية اللجان، وهو ما فعلوه.

من جانبهم اتهم برلمانيون جماعة الإخوان بتسريب الامتحانات.

وقرر وكيل مجلس النواب المصري "سليمان وهدان" الذي ترأس الجلسة العامة التي عقدت  الأحد، إحالة البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من النواب بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير بشأنها وتقديمه إلى المجلس.

واتهم النائب "ياسين عبد الصبور" جهات خارجية وجماعة الإخوان بتسريب الامتحانات، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذا التسريب.

كما اعتبر النائب "مصطفى بكري" أن هناك خللا في المنظومة بسبب بعض العناصر الفاسدة، داعيا إلى تنقية مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة والتابعة لجماعة الإخوان، على حد قوله.

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