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البيت الأبيض ناعيا محمد علي: كان الأعظم

4/6/2016

أوباما قال إنه يحتفظ بهذه الصورة قبالة المكتب البيضاوي

"محمد علي كان الأعظم". بهذه الكلمات نعى الرئيس الأمريكي أسطورة الملاكمة محمد علي، الذي وافته المنية السبت عن عمر ناهز 74 عاما.

وبث البيت الأبيض نعيه لمحمد علي مصحوبا بصورة لأوباما جالسا وقد علقت على الحائط فوق رأسه صورة لعلي في إحدى مبارياته وقد طرح أحد خصومه أرضا.

واستشهد أوباما في بيانه بمقولة محمد علي الشهيرة "أنه قيد البرق وألقى الرعد في السجن".

وقال أوباما في البيان: "أنا وميشيل، مثل جميع من في الكوكب، ننعي (محمد علي) لرحيله. لكننا أيضا نشكر الرب كوننا كنا محظوظين للغاية لأننا كنا نعرفه".

وتابع أوباما: "أحتفظ بزوج من قفازاته معروضة قبالة المكتب البيضاوي أسفل هذه الصورة الأيقونية له، وهو بطل صغير في الثانية والعشرين من عمره، ويزأر مثل الأسد فوق سوني ليستون الذي سقط على الأرض".

ونقل أوباما أحد مقولات محمد علي المشهورة: ""أنا أمريكا. أنا الجزء الذي لا تريدون الاعتراف به. ولكن اعتادوا علي كما انا: أسود وواثق ومغرور، اسمي وليس اسمكم، ديني وليس دينكم، أهدافي أنا. اعتادوا علي كما أنا".

وعلق أوباما قائلا: "هذا هو علي الذي عرفته وأنا أكبر، ليس موهوبا كشاعر أمام الميكروفون كما كان مقاتلا في الحلبة، لكنه كان رجلا حارب من أجل الصواب، رجل حارب من أجلنا.. وقف عندما كان الأمر صعبا، وتحدث عندما صمت الآخرون.. وقد ساعدنا انتصاره في أن نعتاد على أمريكا التي نعرفها اليوم".

وأضاف البيان أن محمد علي "في الحلبة وفي الحياة قاتل من أجل شيء أعظم من أي لقب أو طلب للشهرة. لقد قاتل من أجل الإيمان الأساسي بأن كل شخص يستحق أن يعامل بكرامة، سواء كان غنيا أو فقيرا أو أسود أ أبيض، أو من أي جنس أو دين أو عقيدة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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