البرازيل تتعادل سلبيا وبيرو تفوز في ثاني أيام في كوبا أمريكا

تعادل منتخب البرازيل لكرة القدم مع نظيره الإكوادوري صفر-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وفي نفس المجموعة فازت بيرو على هايتي بهدف وحيد سجله باولو غيريرو في الدقيقة 60 برأسية رائعة.

وجعله هذا الهدف، رقم 27 له على المستوى الدولي، في صدارة قائمة هدافي منتخب بيرو عبر العصور.

وتلتقي بيرو، التي تتصدر المجموعة، في مباراتها القادمة مع الإكوادور بينما تلعب البرازيل مع هايتي.

وفي المجموعة الأولى تعادل منتخب كوستاريكا مع نظيره البارغوياني صفر-صفر في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة. وكانت كولومبيا تغلبت على الدولة المضيفة 2-صفر السبت في الافتتاح.

وفي الجولة الثانية تلتقي أمريكا مع كوستاريكا بينما تلعب كولومبيا مع باراغواي.

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وتقام نسخة 2016 بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وذلك لأول مرة خارج دول أمريكا اللاتينية وبمشاركة 16 منتخبا لأول مرة ايضا بدلا من 12 في السابق.