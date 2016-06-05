الاثنين غرة رمضان في هذه الدول

ثبوت روية هلال شهر رمضان

أعلن عدد من الدول الإسلامية أن (الاثنين) هو أول أيام شهر رمضان المبارك. ومن الدول التي رصدت الهلال وأعلنت بدء رمضان: المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، البحرين، اليمن، مصر، الإمارات، الأردن، فلسطين، السودان ،ماليزيا ، إندونيسيا، كما أعلن الوقف السني العراقي ثبوت رؤية الهلال. وبهذا يكون (الاثنين) الموافق السادس من يونيو/حزيران الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1437. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطنة عمان عدم ثبوت الرؤية وأن الثلاثاء هو أول ايام رمضان.

ففي الرياض، أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، حسب بيان أصدره الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وفي الدوحة، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الاثنين هو غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال لديها.

وفي الكويت، أعلن رئيس هيئة الرؤية الشرعية، يوسف المطاوعة، أن الاثنين هو أول أيام رمضان.

وفي أبوظبي، أعلن التليفزيون الإماراتي الرسمي ثبوت رؤية هلال رمضان، وأن الاثنين، هو أول أيام الشهر الكريم.

وفي عمان، أعلن قاضي القضاة "أحمد هليل" أن يوم الاثنين أول أيام رمضان في الأردن بعد ثبوت رؤية هلال الشهر في البلاد، حسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وفي السودان أعلن مجمع الفقه الإسلامي أن الاثنين هو غرة شهر رمضان في البلاد.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ "محمد حسين" أن يوم (الاثنين) هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي القاهرة، أعلنت دار الإفتاء أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، حسب بيان صدر عنها .

وفي لبنان أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء الشرعية في اليمن، التي يسيطر عليها الحوثيون، أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك

وفي الجزائر أعلنت لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية في الجزائر أن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي تونس أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ ثبوت هلال شهر رمضان وبذلك يكون اول ايام شهر رمضان هو يوم الاثنين.

وفي إندونيسيا تدفق آلاف المسلمين، إلى جامع الاستقلال بالعاصمة جاكرتا لأداء صلاة تراويح أول ليلة من ليالي شهر رمضان الذي أعلنت السلطات بدايته الاثنين.

وامتلأ جامع الاستقلال الذي يعدّ أكبر جوامع جنوب شرق آسيا، بسعة تصل إلى 120 ألف شخص، بالمصلين الذين توافدوا إليه بزيهم المحلي، فيما أوقفت السلطات الإندونيسية، حركة مرور السيارات في الطرق المحيطة بالجامع نتيجة الازدحام.