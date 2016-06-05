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اشترت ثلاجة بـ (30 دولارا) فعثرت على جثة جارتها بداخلها

5/6/2016

أمريكية اشترت ثلاجة فعثرت على جثة جارتها بداخلها

ظنت أمريكية أنها عقدت صفقة مربحة عندما اشترت ثلاجة مستعملة في مقابل 30 دولارًا، لكنها عثرت فيها على جثة جارتها.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، قامت المرأة باستدعاء الشرطة إلى بلدة غولدسبورو الصغيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة مع إبلاغها بأنها عثرت على ما يشبه البقايا البشرية في ثلاجة على نسق خزنة، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الجثة التي تبين أنها تعود لأرما آن روش (75 عاماً) الجارة السابقة لمشترية الثلاجة المستعملة.

وكانت هذه الأخيرة قد اشترت الثلاجة في بداية مايو/أيار من مارسيلا جين لي، ابنة أرما آن روش، غير أن الشارية لم تفتح الثلاجة إلا بعد ثلاثة أسابيع، وتبحث الشرطة حالياً عن مارسيلا جين لي (56 عاما) لأنها لم تبلغ عن وفاة والدتها التي كانت تعيش معها، ولا تزال أسباب الوفاة مجهولة، ولا تحمل الجثة أي آثار لعمل إجرامي بحسب الشرطة.

ولا يزال التحقيق متواصلاً لمعرفة كيف وصلت الجثة إلى الثلاجة.

 

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