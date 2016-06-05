"أردوغان" يدعو التركيات إلى كثرة الإنجاب

الرئيس التركي أردوغان

حض الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اليوم (الأحد) النساء التركيات على ألا يقل عدد أبنائهن عن ثلاثة، معتبرا أن حياة المرأة "لن تكون كاملة" ما لم يكن لها عقب.

وقال في خطاب ألقاه خلال افتتاح مقر جديد لجمعية النساء التركيات والديمقراطية "إن رفض الأمومة يعني رفض الانسانية" مضيفا "أدعو إلى أن يكون لكل عائلة ثلاثة أطفال على الأقل" كون "العائلات القوية تبني أمما قوية".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي في إطار سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة، ويدعو فيها إلى زيادة عدد السكان في تركيا.

وشدد "أردوغان" على أنه من أكثر دعاة مشاركة المرأة في سوق العمل، شرط ألا يؤدي ذلك إلى منعها من بناء عائلة تضم العديد من الأطفال.

وكان أردوغان قد اعتبر (يوم الاثنين الماضي) أن تنظيم الأسرة والحد من النسل من الأمور التي لا تناسب العائلات الإسلامية ما أثار غضب الناشطات دفاعا عن حقوق المرأة.

ووصل عدد سكان تركيا الى نحو 79 مليون نسمة عام 2015 مقابل 68 مليونا عام 2000 حسب الإحصاءات الرسمية.