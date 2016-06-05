أبو مرزوق: عزاؤنا في قيادي حزب الله ليس تعزية في قاتل!

قال د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة لن تصطف مع فريق في مواجهة فريق أخر في ظل الاقتتال الذي تعاني منه الأمة الإسلامية الآن .

وأضاف، خلال الجزء الثاني من حواره مع موقع الجزيرة مباشر: "لن نقف في وجه أي دولة عدو إلا الكيان الصهيوني".

وتابع "نحن حركة تحرر وطني تسعى لجذب كافة أطراف الأمة للوقوف إلى جانبنا مقاتلين ومواجهين للعدو الصهيوني".

وأضاف "ليس من المفيد أن ينخرط الفلسطينيون في غير الصراع مع الكيان الصهيوني".

وحول سعى المملكة العربية السعودية لتشكيل "تيار سني" في المنطقة لمواجهة التغلغل الإيراني في الإقليم العربي أوضح أبو مرزوق: "نحن معنيون بالتحالف الذي تحاول العربية السعودية تشكيله لكننا ضد سياسة الأحلاف، لأنها تؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية".

وأضاف "لعل الجميع يلحظ تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، بسبب الخلافات البينية بين العالم العربي والصراعات بين الدول". داعيا إلى "ضرورة الحوار بين كافة طوائف ومذاهب العالم العربي والإسلامي. وأكد صعوبة أن يحذف أي طرف، الطرف الآخر خارج الجغرافيا.

وحول وجود ممثل لحركة حماس في عزاء "مصطفي بدر الدين" قائد العمليات العسكرية لحزب الله على الأراضي السورية. قال: "وجود ممثل حماس في عزاء أو تأبين – مصطفي بدر الدين- الذي أقيم في طهران ليس سوى وفاء لحق الجيرة بين ممثل حماس وممثل حزب الله، كاشفا عن وجود مكتب الحركة ومكتب حزب الله في بناية واحدة في طهران".

وأضاف أبو مرزوق "وجودنا في عزاء "بدر الدين" ليس معناه "تعزية" في قاتل للشعب السوري".

وتابع، "نحن الحركة الفلسطينية الوحيدة التي خرجت من الأرض السورية بسبب الفتنة القائمة هناك". ولسنا مع الاقتتال الحاصل هناك .

ورفض أبو مرزوق، التعليق على قرار الجامعة العربية باعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية، وقال، لم يؤخذ رأينا من قبل الجامعة العربية في هذا القرار وعليه لا يطلب أحد منا تقيمينا له ونحن ضد تصنيف حركات المقاومة".

وحول العلاقة مع إيران، قال، أبو مرزوق " إيران قدمت لنا الدعم خلال عقود عدة، ولكننا نختلف معها بشأن القضية السورية، ونسعى جاهدين لحل الخلافات بينها وبين الدول العربية".

وأضاف، أن إيران تقول إنها تدعم حركات المقاومة ونحن نسعى للحصول على الدعم من أي طرف عربي وإسلامي، مشيرا إلى أن حركة حماس ستكون سعيدة إذا قدمت لها إيران الدعم".

وعن وجود حركات المقاومة الفلسطينية في جغرافيا مختلفة وأثر ذلك على القرار الفلسطيني. أكد أبو مرزوق " أنه لا تأثير أو انعكاس للجغرافيا على القرار الفلسطيني".

وعن محاولة "إسرائيل" إلى حشد اصطفاف عربي في مواجهة " حماس"، قال إن الأنظمة العربية قد تستمع لإسرائيل لكن لا يتسق هذا مع رغبات الشعوب العربية التي تعلن العداء للكيان الصهيوني".

وأضاف أن، "ثورة يناير" وما حدث بعدها أكدت على أنه لا مستقبل للعلاقات بين الأنظمة العربية والكيان الصهيوني، وبعد أن كانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة تُحمى بالدبابات، لم يجد السفير الإسرائيلي مصريا واحدا يؤجره مكانا ليعاود ممارسة نشاطه".

وأضاف، أن تحول بوصلة الصراع إلى داخل العالم العربي، هو ما أدي إلى عودة العلاقات الطبيعية مع إسرائيل مرة أخري كاشفا عن أن دولا كثيرة باتت تنشد وقوف إسرائيل إلى جانبها في إطار الصراع الحاصل في المنطقة".

وعن الانشقاق الذي يعاني منه تيار " الإخوان المسلمين" في مصر والعالم العربي، قال أبو مرزوق، " لسنا مسرورين من انشقاق الإخوان في مصر، مؤكدا أنهم ليسوا رافدا من روافد الإخوان وإن لحماس استقلاليتها".