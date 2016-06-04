البث الحي
منوعات

هل يرتدي ميسي قميص مانشستر يونايتد الموسم المقبل؟

4/6/2016

ميسي يواجه ظروفا صعبة بإسبانيا بسبب قضايا التهرب الضريبي

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مانشستر يونايتد يسعى لجلب النجم ليونيل ميسي إلى أولد ترافورد، في ظل سعي اللاعب الأرجنتيني للحصول على تطمينات بخصوص مستقبله مع برشلونة.

وعلمت الصحيفة أن اليونايتد حاول مرتين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة التعرف على ما إذا كان من الممكن انتقال اللاعب إلى النادي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة فإن أي انتقال سيكون على الأرجح في ضوء العودة التي يخطط لها مانشستر يونايتد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في 2017-2018.

ووفقا لمصادر مقربة من مهاجم البارسا أنه لا يستبعد إمكانية الانتقال، واعترفت المصادر بأن اللاعب يتزايد لديه الإحباط والإساءة من التعامل الإعلامي في إسبانيا الذي أحاط بقضيته القانونية التي تحقق في شئونه الضريبية.

 

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)