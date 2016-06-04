هل يرتدي ميسي قميص مانشستر يونايتد الموسم المقبل؟

ميسي يواجه ظروفا صعبة بإسبانيا بسبب قضايا التهرب الضريبي

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مانشستر يونايتد يسعى لجلب النجم ليونيل ميسي إلى أولد ترافورد، في ظل سعي اللاعب الأرجنتيني للحصول على تطمينات بخصوص مستقبله مع برشلونة.

وعلمت الصحيفة أن اليونايتد حاول مرتين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة التعرف على ما إذا كان من الممكن انتقال اللاعب إلى النادي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة فإن أي انتقال سيكون على الأرجح في ضوء العودة التي يخطط لها مانشستر يونايتد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في 2017-2018.

ووفقا لمصادر مقربة من مهاجم البارسا أنه لا يستبعد إمكانية الانتقال، واعترفت المصادر بأن اللاعب يتزايد لديه الإحباط والإساءة من التعامل الإعلامي في إسبانيا الذي أحاط بقضيته القانونية التي تحقق في شئونه الضريبية.