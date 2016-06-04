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لوكسمبورغ تسعى لاستخراج المعادن من الفضاء

4/6/2016

زادت لوكسمبورغ من جهودها لتكون من رواد صناعة التعدين في الفضاء الناشئة عبر تخصيص 200 مليون يورو (223 مليون دولار) لتمويل مبادرات تهدف إلى استخراج المعادن النادرة من الفضاء والعودة بها إلى كوكب الأرض.

وفي فبراير/شباط أعلنت لوكسمبورغ خططا لسن قانون يجعل منها أول دولة في أوربا تقنن الاستغلال التجاري للكواكب الصغيرة. وأقرت الولايات المتحدة قانونا مماثلا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال وزير الاقتصاد في لوكسمبورغ إن هناك ميزانية أولية لكن إذا كانت هناك حاجة للمزيد من الأموال فسيتم توفيرها.

ومن الممكن أن تنطلق أول بعثة استطلاعية لاستكشاف الكويكبات القريبة بحثا عن موارد بعد نحو ثلاث سنوات من الآن.

وبموجب القانون الدولي فإن التعدين في الفضاء موضوع مثير للخلاف لأن المعاهدات الدولية تدعو إلى القيام بعمليات الاستكشاف لفائدة جميع الدول.

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