غابة عمرها 8 آلاف عام مهددة بسبب الخنافس

تهدد الخنافس غابة بياوفيازا البولندية التي تقع على مساحة 933 كيلومترا مربعا حتى الحدود مع روسيا البيضاء، حيث تعيش الخنافس على شجر التنوب بالغابة.

ويقول خبراء في بياوفيازا وبالحكومة إن الحل هو قطع المزيد من الأشجار لإنقاذ أشجار أخرى. وفي مارس/آذار قال وزير البيئة إنه سيوافق على هذا الحل رغم قسوته.

والغابة مدرجة في قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي لكنها تتعرض في الوقت الراهن لهجوم من الخنافس.

وأثار القرار غضب دعاة الحفاظ على البيئة الذين تقدموا بشكوى للاتحاد الأوربي قائلين إن قطع الأشجار يهدد التوازن البيئي في المنطقة. ويجادل العلماء أيضا بأن الغابة التي يصل عمرها إلى ثمانية ألاف عام نجت من حربين عالمتين وهجمات سابقة للخنافس.

وقال رافال كافاليزك الباحث في الأكاديمية البولندية للعلوم "حتى إذا ماتت الأشجار ببعض مناطق الغابة ستحل محلها في سنوات قليلة -من 10 إلى 20 عاما- أشجار أخرى".

ويتفق بعض السكان المحليين مع دعاة الحفاظ على البيئة ويدعم آخرون العاملين في الغابات قائلين إن دعاة الحفاظ على البيئة يهاجمون مصادر رزقهم.

ومن المقرر أن يزور وفد من يونسكو الغابة القديمة خلال الأيام المقبلة لتقييم الخطط الحكومية لقطع الأشجار.