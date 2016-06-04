البث الحي
منوعات

شاهد: كيف يتم تصنيع ماء الورد في إيران؟

4/6/2016

يعد تصنيع ماء الورد واحدا من أهم مصادر الدخل في إيران، ويستخرج ماء الورد من الورد الدمشقي، والذي يعرف في إيران باسم "الورد المحمدي".

وتتركز صناعة ماء الورد في إيران بمدينة قمصر؛ حيث يتسابق الجميع، رجالا ونساء، لجمع أوراق الورد الدمشقي تمهيدا لعصرها واستخراج ماء الورد وغيره من المنتجات التي تدخل في صناعة الأغذية وأدوات التجميل.

ويصل طول نبات الورد الدمشقي إلى نحو المترين، ويبدأ موسم الحصاد في شهر مايو/آيار من كل عام وينتهي في منتصف يونيو/حزيران.

ويصل سعر اللتر الواحد من ماء الورد النقي إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وتجذب صناعة ماء الورد عددا كبيرا من السائحين إلى قمصر خلال موسم الحصاد والتصنيع؛ حيث يأتي الآلاف لشراء ماء الورد ومشاهدة عملية التصنيع في منبعها.

ومع بدء موسم الحصاد تأمل طهران في أن يساهم الإنتاج من ماء الورد في تخفيف آثار العقوبات التي عانت منها إيران طوال نحو عقدين، بعد رفعها وفقا لاتفاق مع القوى الدولية قبل شهور.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)