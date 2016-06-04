شاهد: كيف يتم تصنيع ماء الورد في إيران؟

يعد تصنيع ماء الورد واحدا من أهم مصادر الدخل في إيران، ويستخرج ماء الورد من الورد الدمشقي، والذي يعرف في إيران باسم "الورد المحمدي".

وتتركز صناعة ماء الورد في إيران بمدينة قمصر؛ حيث يتسابق الجميع، رجالا ونساء، لجمع أوراق الورد الدمشقي تمهيدا لعصرها واستخراج ماء الورد وغيره من المنتجات التي تدخل في صناعة الأغذية وأدوات التجميل.

ويصل طول نبات الورد الدمشقي إلى نحو المترين، ويبدأ موسم الحصاد في شهر مايو/آيار من كل عام وينتهي في منتصف يونيو/حزيران.

ويصل سعر اللتر الواحد من ماء الورد النقي إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وتجذب صناعة ماء الورد عددا كبيرا من السائحين إلى قمصر خلال موسم الحصاد والتصنيع؛ حيث يأتي الآلاف لشراء ماء الورد ومشاهدة عملية التصنيع في منبعها.

ومع بدء موسم الحصاد تأمل طهران في أن يساهم الإنتاج من ماء الورد في تخفيف آثار العقوبات التي عانت منها إيران طوال نحو عقدين، بعد رفعها وفقا لاتفاق مع القوى الدولية قبل شهور.