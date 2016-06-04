شاهد: كولومبيا تهزم أمريكا في عقر دارها بهدفين

تغلب المنتخب الكولومبي لكرة القدم على نظيره الأمريكي بافتتاح بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) وتغلب عليه صباح اليوم السبت (بتوقيت غرينتش) بهدفين لصفر في المباراة الافتتاحية للبطولة المقامة بالولايات المتحدة.

ولم يستغرق المنتخب الكولومبي -صاحب المركز الرابع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)- الكثير ليهز الشباك الأمريكية عن طريق مدافع ميلان الإيطالي كريستيان زاباتا في الدقيقة الثامنة.

وسجل جيمس رودريغيز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 42، وكان فارق الهدفين كافيا لمنح كولومبيا تفوقا مبكرا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوستاريكا وباراغواي. ويلتقي الفريقان في المباراة الثانية بالمجموعة مساء اليوم السبت.

وخرج نجم المنتخب الكولومبي وريال مدريد الإسباني جيمس رودريغيز مصابا في الكتف في الدقيقة 73 ليثير الشكوك بشأن إمكانية مشاركته أمام باراغواي في المباراة الثانية للمنتخب الكولومبي في هذه البطولة.

وأظهرت الولايات المتحدة -التي تبحث عن بعض الثبات في المستوى بعد فترة صعبة في 2015 – روحا قتالية قرب نهاية الشوط الثاني؛ لكنها لم تنجح في تحويل الفرص إلى أهداف.

وحقق المنتخب الكولومبي انتصاره الثالث على التوالي في ثلاث مواجهات مع نظيره الأمريكي في تاريخ مشاركات الفريقين ببطولات كوبا أمريكا، حيث كانت المباراة الأولى بينهما في لقاء تحديد المركز الثالث بنسخة 1995، ثم كانت المواجهة الثانية في نسخة 2007، علما بأن آخر مباراة بينهما كانت المواجهة الودية التي فاز فيها المنتخب الكولومبي 2-1 في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وتستضيف الولايات المتحدة من الثالث إلى 26 يونيو/حزيران الحالي فعاليات النسخة الاستثنائية (المئوية) من بطولات كوبا أمريكا بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس اتحاد اللعبة في أميركا الجنوبية (كونميبول) وانطلاق أولى بطولات كوبا أميركا في 1916.