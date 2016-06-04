شاهد: صلاح يقود مصر للفوز بهدفين والتأهل لأمم أفريقيا

عاد المنتخب المصري إلى الساحة الأفريقية بعد غياب طويل وتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 بالغابون عبر الفوز على مضيفه التنزاني 2 /صفر اليوم (السبت) على ملعب بنجامين مكابا الوطني في دار السلام.

وصعد الفراعنة إلى كأس أفريقيا بعد الغياب عن النسخ الثلاث الماضية من البطولة القارية، حيث تصدر المجموعة السابعة برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز لمحمد صلاح نجم روما الإيطالي الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 44 و59، ليقضي على آخر بارقة أمل كانت تراود تنزانيا في الصعود، الذي كان يتطلب أن تهزم مصر ثم نيجيريا وأن تحرز العديد من الأهداف.

ويحمل الفراعنة الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بكأس أمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب حيث نال المنتخب المصري اللقب في الأعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وستكون مباراة منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط مع نظيره التنزاني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات بمثابة تحصيل حاصل.

وانسحب المنتخب التشادي من التصفيات بسبب أزمة مالية وتم حذف نتائج مبارياته بالمجموعة السابعة من التصفيات.