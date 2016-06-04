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شاهد: سجناء أبطال "عرض سيرك" داخل سجن في ليتوانيا

3/6/2016

أدي عدد من سجناء، سجن "Lukiskes" في ليتوانيا، عرض من عروض السيرك أمام عدد من أقاربهم وكذلك بعض نزلاء السجن. حيث شهد العرض عشرات من حراس السجن والموظفين.

واختار عشرات السجناء الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل المشاركة في العرض بعد ان قضوا فترة لتعلم حرفة السيرك حيث قضى العديد منهم عدة ساعات كل يوم للتدريب على العرض .

وقال سجين يبلغ من العمر 24 عاما ويدعى "Voitiukas"، الأمر بالنسبة لي " مجرد وسيلة لتمضية الوقت انها متعة. لا يوجد شيء آخر للقيام به هنا".

وترى إدارة السجن أن هذه وسيلة لنشر السعادة وتغيير مزاج السجناء.

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