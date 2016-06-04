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شاهد: ريكي مارتن يغني مع أطفال سوريين في لبنان

4/6/2016

نشر المغني العالمي ريكي مارتن، مقطع فيديو على حسابه على موقع "أنستغرام" يظهر فيه وهو يرقص ويغني بصحبة أطفال سوريين على الحدود اللبنانية السورية.

وتواجد مارتن  بصفته سفيرا للنوايا الحسنة بمنظمة اليونيسيف على الحدود اللبنانية السورية للمشاركة ضمن الحملات التعليمية للأطفال التي ساهمت في تعليم أكثر 150 ألف لاجئ سوري.

وكتب مارتن : "حصلت على أصدقاء سوريين جدد، أنا حقا معجب بمثابرتهم على الرغم من الصعوبات التي تواجههم . فخور بأني سفير UNICEF للنوايا الحسنة للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الأطفال السوريين".

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