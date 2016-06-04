شاهد: رد فعل أب مع مجرم اغتصب ابنته وقتلها

كان "فان تيري" متمالكا نفسه عندما دخل إلى قاعة المحكمة لمواجهة القاتل المتسلسل في شرق كليفلاند "مايكل ماديسون" الذي اغتصب ابنته "شيريلدا تيري" ذات الثمانية عشر عاما، بوحشية وقتلها وشوهها، إضافة إلى ضحيتين أخريين هما: أنغيلا ديسكنز وشيتيشا شيلي.

وقال الأب إن القاتل نظر إليه وابتسم وشعر أنه يقلل من احترامه.

وقالوا إن القاتل كان يسخر من أهالي الضحايا ويبتسم من دون أي شعور بالندم حتى بعد صدور الحكم عليه.

وقال فان تيري إنه عندما بدأ يتحدث في المحكمة كان يفكر في ابنته الصغيرة والأدلة المقدمة من الادعاء العام الذي قال إن ما حدث لشيريلدا بالسيف كان أسوأ ما شاهده على الإطلاق.

وأضاف الأب أنه كان يفكر كيف شوه وقطع جسد طفلته وفعل كل ذلك وهي ما زالت على قيد الحياة مسببا لها ألما عظيما.

وفي لحظة انفجر حب وغضب الأب.

وأوضح أنه لم يفكر في كيفية القفز أو أي شيء بل كل ما كان يريده هو الوصول إلى القاتل.

ضغطت القاضية على زر الطوارئ وأمرت بإخراج الأب من قاعة المحكمة، فيما حضر بقية الأهالي صدور الحكم بالإعدام ضد القاتل.

يعتقد البعض أن تيري تصرف ببطولة بينما يقول إنه تصرف كأب يشعر بالألم.