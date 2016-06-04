شاهد: جاستن بيبر يتحدى نيمار في كرة القدم

نشر المغني الكندي الشاب جاستن بيبر على حسابه بموقع أنستغرام مقطع فيديو يتحدى فيه قائد المنتخب البرازيلي ولاعب برشلونة "نيما ردا سيلفا".

وظهر نيمار وجاستن بيبر وهما يلعبان الكرة خلال الإجازة التي يقضيانها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر المغني الكندي البالغ من العمر 22 عاما مهارة على التحكم في الكرة والتعامل معها سواء بمفرده أو بمشاركة اللاعب البرازيلي.

وجاستن بيبر مغني كندي شهير ذاع صيته عندما كان مراهقا عام 2010، وسبق له أن شارك في دورة تدريبية مع لاعبي فريق برشلونة الإسباني عام 2011، كما أنه ظهر وهو يرتدي قميص الفريق.