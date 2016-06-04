حريق ضخم بقطار يحمل نفطا خاما يأتي على 11 عربة في أمريكا

تسبب انحراف قطار عن القضبان في ولاية أوريغون الأمريكية في اشتعال النيران في 11 عربة من بين عربات القطار الست والتسعين.

وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية في حريق القطار الذي كان يحمل نفطا خاما.

وأغلقت السلطات طريقا رئيسيا يربط أجزاء الولاية بسبب الحريق الذي تسبب في تصاعد سحب من الدخان الأسود غطت مساحات كبيرة.

ومنذ عام 2008 شهدت الولايات المتحدة وكندا 10 حوادث على الأقل انحرفت فيها القطارات التي تنقل النفط وتسببت في خسائر ضخمة وكان أفدحها في كندا عام 2013 وتسبب الحادث في مقتل 47 شخصا.

وقال خبير لوكالة رويترز للأنباء إن عربات القطار المحترقة هي أقدم العربات التي تعمل الحكومة على إخراجها من الخدمة في البلاد.