"هاشتاج" يستضيف النجوم العربية في سماء وادي السيلكون

في وداي السيلكون، وفي حضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومن بين ألف فكرة إبداعية لحوالي ألف مشارك من أفضل رواد الأعمال في العالم، من أكثر من مائة وخمسة وثلاثين دولة… فازت الأردنية تالا نصراوين بالمركز الثاني، والمخترع الأردني ليث حمد بالمركز الثالث بمسابقة "الابتكار العالمي من خلال العلوم والتكنولوجيا.

وفي أول ظهور لهما على قناة عربية، استضاف برنامج "هاشتاج" على قناة الجزيرة مباشر الفائزين بمسابقة "الابتكار العالمي من خلال العلوم والتكنولوجيا GIST TECH-I 2016″، التي عقدت في "وادي السيليكون" بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأعلنت النتائج النهائية لدورة المسابقة السابعة، بحفل أقيم اخيراً في جامعة ستانفورد الأميركية بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما وحضور عربي وأردني لافتين، وبمشاركة نحو 700 من رجال ورياديي الأعمال والمستثمرين، وفقاً للفائزين.

وفاز كل من المهندس ماهر يوسف ميمون والمبرمجة تالا نصراوين بثلاث جوائز عن فكرة مشروعهما المشترك أثر تجمع الغبار على الألواح الشمسية المولدة للطاقة وطرق تنظيفها ذاتياً- solar piezo clean)، وهذه الجوائز هي: جائزة المركز الثاني بمسابقة الابتكار العالمية (7500 دولار أميركي)، وجائزة العلوم والتكنولوجيا (3 آلاف دولار)، وجائزة اختيار الحضور لأفضل مشروع (2000 دولار أميركي.

فيما حصد أصغر المبتكرين الأردنيين المهندس ليث حمد جائزة المركز الثالث للمسابقة (3 آلاف دولار أميركي) عن ابتكاره "جهاز ذكي لمراقبة اسطوانات الغاز ClevG"، الذي يحول أسطوانة الغاز الى جهاز ذكي موصول بالأنترنت.

وأعرب الفائزون الثلاثة، عن فخرهم بهذا النجاح الذي من شأنه أن يعزز مكانة المملكة المتميزة عربياً وعالمياً في مجال دعم البحث العلمي والابداع الشبابي، مشيرين إلى أن الأفكار الإبداعية التي قدموها تنافست عبر مراحل المسابقة المختلفة مع نحو ألف فكرة إبداعية لحوالي الف مشارك من 135 دولة عربية واجنبية.

ويقول ماهر ميمون (26 عاماً)، "إن ما يميز أي فكرة إبداعية ناجحة أن تكون ذات أثر إيجابي من النواحي الاقتصادية البيئية والاجتماعية، أملاً ان تكون قصة النجاح التي حققها الأردنيون الشباب عامل تشجيع لكل مبدع أردني".

ودعا الشباب الأردني إلى البحث في المشكلات والبدء بإيجاد حلول ذكية تجلب انتباه العالم وتفتح أبواب المشاركة في مؤتمرات ومسابقات وفعاليات عالمية.

وتعد مسابقة "الابتكار العالمي من خلال العلوم والتكنولوجيا – GIST TECH-I 2016″، جزءاً من مبادرة الابتكار العالمي للعلوم والتكنولوجيا GIST التابعة لوزارة الخارجية الأميركي.

يشار إلى أن الأردن فاز منفرداً بالتصويت على المركز الأول لاستضافة المخيم التدريبي التابع لمسابقة "الابتكار العالمي من خلال العلوم والتكنولوجيا – GIST TECH-I 2016" في العام المقبل، والذي يستهدف رياديي الأعمال والمبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن مستثمري ورجال الأعمال.