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شاهد: يمنيون يطلقون الحمام في لفتة من أجل السلام

30/6/2016

أطلق يمنيون حوالي 150 حمامة في سماء صنعاء يوم الأربعاء (29 يونيو حزيران) في لفتة رمزية تشير إلى الأمل في تحقيق السلام في بلادهم التي تمزقها الحرب.

وتجمعت مجموعة من نشطاء السلام على ربوة تطل على العاصمة اليمنية ومعهم أقفاص الحمام وأرادوا من خلال ذلك توجيه الاهتمام إلى محادثات السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في الكويت والتي تسعى لإنهاء أكثر من عام من الحرب في اليمن ولإرسال رسالة للمتفاوضين من كلا الجانبين مفادها "لا تعودوا إلا بالسلام لليمن".

إلا أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد أعلن يوم الأربعاء تأجيل المحادثات التي تتوسط فيها المنظمة الدولية بين الأطراف المتنازعة إلى ما بعد عيد الفطر على أن تستأنف في الكويت في 15 يوليو تموز.

ويشارك في المفاوضات ممثلون عن الحكومة اليمنية، والحوثيون والمؤتمر الشعبى العام لكنها لم تحقق تقدما ملموسا يذكر منذ أكثر من شهرين.

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