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شاهد: متظاهرو 30 يونيو يغيبون عن كلمة السيسي

30/6/2016

غاب ذكر متظاهري الثلاثين من يونيو في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الثالثة للمظاهرات التي مهدت لانقلاب الجيش على أول رئيس منتخب.

وعلى الرغم من أن الكثير من أبرز الفئات التي تظاهرت في الثلاثين من يونيو يقبعون الآن خلف السجون وفي المعتقلات إلا أن الرئيس المصري لم يتطرق لهم على الإطلاق.

وأكد السيسي في كلمة مسجلة بثها التليفزيون المصري، أن الثلاثين من يونيو استعاد بها الشعب المصري هويته وصوب بها مساره على حد قوله.

وأضاف أن الثلاثين من يونيو جسد معانى وقيماً عديدة أهمها إصرار الشعب المصرى على تحقيق أهدافه.

ويوافق اليوم الذكرى الثالثة لمظاهرات 30 يونيو التي خرجت احتجاجا على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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