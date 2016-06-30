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شاهد: كيف احتفل شباب مصريون بذكرى 30 يونيو؟

30/6/2016

احتفلت مجموعة من الشباب المصريين بذكرى حلول الثلاثين من يونيو بطريقة مختلفة هذه المرة، حيث اصطفت المجموعة إلى صفين متقابلين، وضرب كل منهما الآخر في الجهة المقابلة تعبيرا عن ندمهم على ما آلت إليه الأوضاع في مصر بعد الثلاثين من يونيو عام 2013.

وكانت حركات وأحزاب سياسية شاركت في ثورة الخامس والعشرين من يناير قد شاركوا في تظاهرات الثلاثين من يونيو عام 2013 للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المنتخب حين ذاك محمد مرسي، لكن تلك الحركة سيطر عليها ما يسمى في مصر بالفلول وأصحاب الثورة المضادة بحسب هؤلاء النشطاء ما أدى إلى مقتل الآلاف وسجن وقمع كل من يخالف رأي السلطة الحالية بحسب هؤلاء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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