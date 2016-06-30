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شاهد: كبسولة طبية وأهمية الماء والسوائل بعد الإفطار

30/6/2016

تناولت الدكتورة عائشة صقر، خبيرة التغذية، في الحلقة الجديدة من فقرة "كبسولة طبية" على موقع الجزيرة مباشر، أهمية شرب الماء والسوائل بعد الإفطار في شهر رمضان.

واستعرضت الحلقة حاجة الإنسان الطبيعي للماء والتي تتراوح بين واحد ونصف إلى لترين من الماء أي ما يعادل من 6 إلى 8 أكواب من الماء مع زيادة تلك الكمية في المناطق الحارة.

وأضافت الدكتورة عائشة صقر، أن من يعانون مشاكل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم يجب عليهم أن يزيدوا تلك الكمية بما يتناسب مع حاجتهم حتى لا يؤثر العطش ونقص السوائل في الجسم إلى مضاعفات لهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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