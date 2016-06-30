شاهد: فرق نسائية مصرية لكرة القدم الأمريكية!

في أحد الاستادات بالقاهرة تخضع لاعبات من فريق "بينك واريورز" لتدريبات اللياقة البدنية. وهؤلاء النسوة هن أعضاء أول فريق لكرة القدم الأمريكية في مصر جميع أعضائه من النساء. وهن لا يضعن الكرة نصب أعينهن فحسب، ولكنهن كما يقول أحد مؤسسي الفريق يطمحن إلى ترك بصمة في المحافل الدولية. وأنشئ الفريق في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي على يد اثنين من لاعبي كرة القدم الأمريكية الذكور المصريين. وزاد عدد أعضاء الفريق من 25 إلى 37. ومن المعروف أن كرة القدم الأمريكية رياضة احتكاك يرتدي لاعبوها الحشو والخوذات لحمايتهم من الإصابة في الملعب. وقد لعب "بينك واريورز" مع فريق آخر يطلق عليه الذئاب وجميع أعضائه من النساء في المباراة الأولى من نوعها التي تقام في البلاد. وفي مارس/ آذار سافرت منظمة كرة القدم الأمريكية بلا حدود إلى مصر ومعها لاعبون من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية) وعقدت دورات تدريبية لعشاق الرياضة. كما أرسلت هذه المنظمة التي أنشئت لنشر كرة القدم الأمريكية في أنحاء مختلفة من العالم مدربين لتدريب الفرق النسائية. وكرة القدم واحدة من أكبر الرياضات في مصر لكن أحد المؤسسين للاتحاد المصري لكرة القدم الأمريكية يقول إن هناك اهتماما متزايدا بكرة القدم الأمريكية. ومنذ أن تشكل فريق "بينك واريورز" العام الماضي تم إنشاء ثلاث فرق نسائية أخرى في كرة القدم الأمريكية.