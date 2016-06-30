شاهد: أردوغان يفتتح رابع أكبر جسر معلق في العالم

دان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التفجيرات الإرهابية التي استهدفت بلاده خلال الفترة الأخيرة، مبينًا أن "الأطراف التي تهدد تركيا بالإرهاب وأزمات المنطقة، لا تملك القوة والصلابة التي تتمتع بها بلاده".

وأضاف خلال كلمة له أثناء الاحتفال بافتتاح جسر "عثمان غازي" الذي يعد رابع أطول جسر معلق في العالم ويربط ولايتي "كوجا إيلي" و"يالوفا" شمال غربي البلاد، أن "القنابل التي تضرب تركيا، لابد أن تنفجرغدًا في أيدي تلك الأطراف التي وجهتها صوبنا".

وأوضح أن تركيا ترفض جميع أشكال الإرهاب والإرهابيين والمنظمات الإرهابية، داعيًا بقية بلدان العالم إلى "انتهاج هذا الموقف المُشرّف".

وقال "بلادنا تشهد تطورات جميلة ومفرحة من جهة، وتتعرض لهجمات متكررة من المنظمات الإرهابية من جهة أخرى".

وأشار الرئيس التركي إلى أن القوى التي تتحكم بالمنظمات الإرهابية الظلامية وعلى رأسها "بي كا كا" و"ي ب ك" و"تنظيم الدولة" وجّهت سهام الإرهاب صوب تركيا، لافتًا إلى أن بلاده تدرك جيدًا أهداف تلك المنظمات الإرهابية والدول الداعمة لها.