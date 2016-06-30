البث الحي
منوعات

"تويوتا" تستدعي 3.37 ملايين سيارة حول العالم

29/6/2016

الشركة سحبت السيارات بسبب عيوب في أكياس الهواء وانبعاثات الوقود

قررت شركة "تويوتا موتور كورب" أكبر منتج سيارات في اليابان اليوم الأربعاء، استدعاء 3.37 ملايين سيارة من أنحاء مختلفة في العالم، في أعقاب اكتشافها عيوباً في أكياس الهواء (Air Bag)، وأجهزة مراقبة انبعاثات الوقود.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، أنها ستسحب 1.43 مليون سيارة بسبب أكياس الهواء التي تعاني من عيوب، إضافة إلى 2.87 مليون سيارة أخرى بسبب خلل في أجهزة مراقبة انبعاثات الوقود.واجتمع العيبان في نحو 932 ألف سيارة من إجمالي الأرقام السابقة التي شملها قرار الاستدعاء.

وأكدت الشركة أنها "لم تتلق أية تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات ناجمة عن السيارات المعيبة"، لافتة إلى أن أسباب الخلل ما زالت قيد التحقيق.

وشمل قرار السحب سيارات "تويوتا"، من طراز "بريوس"، و"أوريس"، و"كورولا"، و"زيلاس"، و"لكزس"، المصنعة في الفترة الممتدة بين إبريل/نيسان 2006 وأغسطس/آب 2015.

وبموجب القرار، سيتم سحب نحو 1.55 مليون سيارة من اليابان و713 ألف سيارة من أوروبا و35 ألف سيارة من الصين، والسيارات المتبقية من أماكن مختلفة من حول العالم.

وتشير تكهنات أن اتساع نطاق الفضائح في شركات صناعة السيارات العالمية العملاقة، ومن بينها "فولكس فاجن" الألمانية، و"ميتسوبيشي كورب" اليابانية، و"تويوتا موتور كورب" اليابانية، يمثل بداية النهاية للسيارات التي تُدار بالوقود، وإفساح المجال للسيارات الكهربائية أو الهجينة (كهرباء وبنزين).

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)