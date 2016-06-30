"تويوتا" تستدعي 3.37 ملايين سيارة حول العالم

الشركة سحبت السيارات بسبب عيوب في أكياس الهواء وانبعاثات الوقود

قررت شركة "تويوتا موتور كورب" أكبر منتج سيارات في اليابان اليوم الأربعاء، استدعاء 3.37 ملايين سيارة من أنحاء مختلفة في العالم، في أعقاب اكتشافها عيوباً في أكياس الهواء (Air Bag)، وأجهزة مراقبة انبعاثات الوقود.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، أنها ستسحب 1.43 مليون سيارة بسبب أكياس الهواء التي تعاني من عيوب، إضافة إلى 2.87 مليون سيارة أخرى بسبب خلل في أجهزة مراقبة انبعاثات الوقود.واجتمع العيبان في نحو 932 ألف سيارة من إجمالي الأرقام السابقة التي شملها قرار الاستدعاء.

وأكدت الشركة أنها "لم تتلق أية تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات ناجمة عن السيارات المعيبة"، لافتة إلى أن أسباب الخلل ما زالت قيد التحقيق.

وشمل قرار السحب سيارات "تويوتا"، من طراز "بريوس"، و"أوريس"، و"كورولا"، و"زيلاس"، و"لكزس"، المصنعة في الفترة الممتدة بين إبريل/نيسان 2006 وأغسطس/آب 2015.

وبموجب القرار، سيتم سحب نحو 1.55 مليون سيارة من اليابان و713 ألف سيارة من أوروبا و35 ألف سيارة من الصين، والسيارات المتبقية من أماكن مختلفة من حول العالم.

وتشير تكهنات أن اتساع نطاق الفضائح في شركات صناعة السيارات العالمية العملاقة، ومن بينها "فولكس فاجن" الألمانية، و"ميتسوبيشي كورب" اليابانية، و"تويوتا موتور كورب" اليابانية، يمثل بداية النهاية للسيارات التي تُدار بالوقود، وإفساح المجال للسيارات الكهربائية أو الهجينة (كهرباء وبنزين).