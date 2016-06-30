النفط فوق 50 دولاراً بفعل بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط بعد الاستفاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوربي

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، فوق 50 دولاراً للبرميل بعد الإعلان عن بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكي للأسبوع السادس على التوالي.

وأظهر تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 24 من الشهر الجاري، بينما صعدت مخزونات البلاد من البنزين.

وارتفعت أسعار النفط الخام للمرة الأولى من يوم الجمعة الماضية فوق 50 دولاراً، التي تراجعت فيها الأسعار عقب نتائج الاستفتاء البريطاني، الذي أظهر رغبة 52? من البريطانيين الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي.

وصعدت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس آب إلى 50.59 دولاراً للبرميل، صعوداً من أسعار إغلاق أمس الثلاثاء البالغة 49.26 دولاراً.

وتعتبر أسعار النفط بعيدة عن أعلى مستوى لها مسجل منتصف 2014 البالغ 120 دولاراً للبرميل، قبل أن يتراجع بفعل تخمة المعروض وتراجع اقتصادات دول العالم الناشئة والمتقدمة.

وعاودت أسعار الذهب صعودها اليوم، بعد موجة هبوط استمرت طيلة يوم أمس، مع استمرار مخاوف المتعاملين من أية تبعات جديدة للاستفتاء البريطاني خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة إلى 1327.4 دولار أمريكي للأونصة (الأوقية)، مرتفعة بنحو 10 دولارات مقارنة مع أسعار إغلاق الثلاثاء البالغة 1317.9 دولار أمريكي.

ولا يزال الذهب ملاذاً آمناً في الوقت الحالي، وظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين، مع توجه المتعاملين لصناديق المعدن الأصفر مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم بسبب نتائج الاستفتاء البريطاني.

والجمعة الماضية، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في عامين إلى 1358 دولاراً للأونصة، بعد ساعات من الإعلان عن قرار الاستفتاء، لكنها تبقى بعيدة عن أعلى مستوى مسجل في 2011 البالغ 1850 دولاراً.