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السعودية تطرح أساور ذكية لضمان سلامة الحجاج

30/6/2016

قالت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس إن المملكة ستطرح أساور الكترونية تحدد هوية الحجاج اعتبارا من موسم حج هذا العام في إطار إجراءات سلامة جديدة بعد عام من وقوع أسوأ كارثة في موسم الحج منذ نحو 30 عاما.

وقتل نحو 2070 حاج في تدافع للحجاج على ممر قرب مدينة مكة المكرمة في سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء موسم الجح الماضي، وفقا لحسابات وكالة رويترز للأنباء، وهو أكبر عدد للضحايا في موسم الحج منذ عام 1990.

واعتمد حساب عدد القتلى على البيانات التي أوردتها الدول التي نقلت جثث مواطنيها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأساور التي ستحتوي على معلومات شخصية وطبية عن حاملها ستساعد السلطات على تقديم الرعاية للحجاج والتعرف عليهم.

وستعلم الأساور المقاومة للماء والموصولة بالنظام العالمي لحديد المواقع (جي.بي.اس) الحجاج بمواقيت الصلاة وتوصلهم بمكتب مساعدات يقدم خدماته بعدة لغات لتعريفهم بمناسك الحج.

وذكرت صحف سعودية كذلك أنه تم وضع نحو ألف كاميرا للمراقبة هذا الشهر في الحرم المكي وربطها بغرف تحكم تديرها قوات خاصة تراقب حركة الحجاج. 

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