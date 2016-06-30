الجبير يطالب بتفكيك "ميليشيات الحشد الشعبي" بالعراق

عادل الجبير – رويترز

دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء في باريس إلى تفكيك الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي ضد "تنظيم الدولة"، متهما إياها بتأجيج التوتر الطائفي.

وأضاف، خلال لقاء مع صحفيين في باريس، في ختام زيارة قام بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن "الحشد الشعبي طائفي وتقوده ايران".

وتابع "كانت هناك تجاوزات" خلال معركة الفلوجة " نعتقد أن هذه الميليشيات يجب تفكيكها وينبغي على الجيش العراقي محاربة تنظيم الدولة الاسلامية".

وكرر، الجبير دعوته إلى "تشكيل حكومة عراقية تشمل جميع الفئات والمجموعات في البلاد".

وأكدت القوات العراقية السيطرة بشكل تام على الفلوجة بعد عمليات عسكرية استمرت نحو شهر، بدعم من قوات التحالف الدولي التي شنت اكثر من مئة ضربة ضد الجهاديين.

وبات التركيز منصبا الآن على الموصل، المدينة الرئيسية في شمال العراق.

وشاركت الميليشيات الشيعية في معارك استعادة الفلوجة رغم الجدل حول عدائها المفترض للسنة، وفقا لمسؤولين عسكريين عراقيين.

ودعا، الجبير إيران إلى "الكف عن أن تكون عدائية" تجاه السعودية متهما طهران بإثارة اضطرابات في دول عدة في المنطقة".

مشيرا إلى أنها و "حزب الله" يحولان دون انتخاب رئيس في لبنان معتبرا إن " ابقاء الدولة اللبنانية في حالة عدم استقرار يصب في صالح حزب الله".