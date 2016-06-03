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هنية: لا تنازل عن إقامة ميناء لغزة

3/6/2016

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إن حركته لن تتنازل عن إقامة ميناء في قطاع غزة، مرحباً بكافة الجهود السياسية التي تُبذل لانتزاع هذا الحق من إسرائيل.

وأضاف هنية خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد "الميناء" في مدينة غزة" يجب أن ينتهي هذا السجن، من حق غزة أن يكون لها ميناء وممر مائي كحق أصيل لهذا الشعب".

وأكد هنية أن حركته تشجع وترحب بكافة الجهود التي تبذلها الدول (دون أن يسمها) وما وصفه بـ"الاستثمار السياسي" من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة.

وتابع "ندعم هذا المطلب فهو يسير في الاتجاه الصحيح، لكن لن نتنازل عن شرط إقامة ميناء، وخط مائي نستطيع أن نتواصل به مع العالم الخارجي، ولن يكون بديلاً عن معبر رفح أو المعابر الأخرى".

واعتبر هنية أن إقامة ميناء في غزة يعني "الوفاء لسفينة مرمرة التركية و"شهدائها"، مؤكداً أن "تركيا شكلت ولا تزال عمقاً استراتيجياً للشعب الفلسطيني".

المصدر : الجزيرة مباشر
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