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كاميرون يرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

3/6/2016

ديفد كاميرون – رئيس الوزراء البريطاني

رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون ما وصفها بـ "أمنية تركيا" بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بصورة قاطعة.

وقال كاميرون مساء الخميس في لقاء مع شبكة سكاي نيوز عن الاستفتاء البريطاني بشأن البقاء في عضوية الاتحاد: "ليس هناك أية توقعات بأن تكون تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي لعقود مقبلة".

وأضاف كاميرون مستدركا أنه مع ذلك فعلى الاتحاد الأوروبي أن يتعاون مع حكومة أنقرة في التعامل مع قضية اللاجئين.

ومع ذلك فقد دافع كاميرون عن موقفه بشأن بقاء لندن داخل الاتحاد قائلا، إنه في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد فإن ذلك سيكون أمرا ضارا بالبلاد، مضيفا: "في حال خروجنا سنضر باقتصادنا"، مبينا أن قيمة الجنيه الإسترليني ستهبط، وأن الأسعار سترتفع وستفقد العديد من الوظائف، مؤكدا في الوقت ذاته: "سنكون بلدا فقيرا".

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