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شاهد: نساء معاقات في غزة يلعبن السلة على مقاعد متحركة

3/6/2016

تسجل متدربات رميات ثلاثية وتراوغن بالكرة في أنحاء الملعب. هؤلاء جميعا أعضاء أول فريق نسائي لكرة السلة للمعوقات في قطاع.

ويشرف على تدريب الفريق النسائي في خان يونس المدرب الأمريكي "جيس ماركت".

فرؤية النساء يلعبن كرة السلة في القطاع قد لا تكون مشهدا مألوفا، إلا أن "ماركت" حريص على تغيير هذا الواقع.

وقال "اليوم نحن نعمل مع أول مجموعة من اللاعبات في غزة وهو شيء مثير للغاية بالنسبة لي. أسعى لتدريبهن على أساسيات اللعبة بحيث يمكن أن يصبحن رائدات لازدهار كرة السلة للسيدات".

وسبق لماركت البالغ من العمر 39 عاما أن تعرض وهو في عمر 19 عاما لإصابة في الحبل الشوكي وأصبح يمارس كرة السلة وهو ملازم لكرسي متحرك.

وهو يلعب هذه الرياضة منذ أكثر من 15 عاما وبدأ التدريب في عام 2009.

والعيش في ظل الإعاقة في قطاع غزة الفقير أمر صعب حيث يصعب الوصول إلى أجهزة إعادة التأهيل والأجهزة التعويضية.

وبالنسبة للنساء المشاركات في المعسكر التدريبي فإنهن يقلن إن هذا النشاط يمنحهن إحساسا بوجود هدف لحياتهن والإحساس بالانتماء.

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