البث الحي
منوعات

شاهد: عودة شيطان تسمانيا إلى سان دييجو بعد جراحة في القلب

3/6/2016

عاد حيوان شيطان تسمانيا يحمل اسم "نك" إلى الظهور مجددا أمام الجمهور في حديقة حيوان سان دييجو بعد أن خضع لجراحة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

واكتشف الأطباء البيطريون في الحديقة أن "نك" يعاني بطئا غير طبيعي في ضربات القلب وقرر طبيبه وجوب إجراء جراحة له.

ووفقا للعاملين في الحديقة حيوان فإن "نك" هو ثاني حالة مسجلة لحيوان شيطان تسمانيا تخضع لجراحة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

ورغم أن جراحة تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب شائعة بين البشر فإن زراعة هذا الجهاز لحيوان جرابي معروف بالصراخ والعض كان أمرا لم يخل من التحديات.

وقال الجراح الذي أجرى العملية إنه عادة يتم وضع جهاز تنظيم ضربات القلب في منطقة الرقبة لكن بسبب شكل رقبة الحيوان لم يكن هذا ممكنا وبدلا من ذلك وضع الجهاز في البطن.

وعقب الجراحة قضى "نك" ثلاثة أسابيع من الراحة قبل عودته إلى منطقة العرض في الحديقة.

ويتواجد حيوان شيطان تسمانيا في جزيرة تسمانيا في أستراليا وهو مهدد بالانقراض خاصة بعد أن تسبب سرطان يصيب وجه الحيوان بالأورام في القضاء على أعداد كبيرة منه.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)