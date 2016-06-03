شاهد: عودة شيطان تسمانيا إلى سان دييجو بعد جراحة في القلب

عاد حيوان شيطان تسمانيا يحمل اسم "نك" إلى الظهور مجددا أمام الجمهور في حديقة حيوان سان دييجو بعد أن خضع لجراحة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

واكتشف الأطباء البيطريون في الحديقة أن "نك" يعاني بطئا غير طبيعي في ضربات القلب وقرر طبيبه وجوب إجراء جراحة له.

ووفقا للعاملين في الحديقة حيوان فإن "نك" هو ثاني حالة مسجلة لحيوان شيطان تسمانيا تخضع لجراحة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

ورغم أن جراحة تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب شائعة بين البشر فإن زراعة هذا الجهاز لحيوان جرابي معروف بالصراخ والعض كان أمرا لم يخل من التحديات.

وقال الجراح الذي أجرى العملية إنه عادة يتم وضع جهاز تنظيم ضربات القلب في منطقة الرقبة لكن بسبب شكل رقبة الحيوان لم يكن هذا ممكنا وبدلا من ذلك وضع الجهاز في البطن.

وعقب الجراحة قضى "نك" ثلاثة أسابيع من الراحة قبل عودته إلى منطقة العرض في الحديقة.

ويتواجد حيوان شيطان تسمانيا في جزيرة تسمانيا في أستراليا وهو مهدد بالانقراض خاصة بعد أن تسبب سرطان يصيب وجه الحيوان بالأورام في القضاء على أعداد كبيرة منه.