شاهد: العثور على طابع تاريخي نادر بعد أكثر من60عاما من سرقته

استعادت السلطات الأمريكية طابعا تاريخيا نادرا يعود إلى عام 1918 وسلمته إلى المكتبة التي كانت تمتلكه عند سرقته قبل أكثر من 60 عاما.

ويعد الطابع من أشهر الطوابع في الولايات المتحدة وهو واحد من بين أربعة طوابع تمت سرقتها خلال معرض في نيويورك عام 1955.

وتم العثور على طابعين من بين الأربعة خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وهذا هو الطابع الثالث فيما يتبقى طابع رابع مفقود.

واستعادت المباحث الفيدرالية الطابع، الذي يحمل صورة لطائرة ولكن تمت طباعته بشكل خاطئ فظهرت الطائرة مقلوبة، من حفيد شخص اشتراه ضمن أشياء أخرى من أحد الأشخاص خلال سوق للأغراض المستخدمة.

وحصل الحفيد على 50 ألف دولار مقابل إعادته للطابع.

وبيع طابع أخر من الإصدار نفسه قبل يومين من الإعلان عن استعادة هذا الطابع مقابل مليون و175 ألف دولار.