البث الحي
منوعات

شاهد: الصين تطور "روبوت" لصف السيارات في المواقف

3/6/2016

تطور إحدى شركات صناعة الروبوتات الصينية نظاما جديدا يعتمد على روبوت ذكي يمكن أن يحل مشكلة صف السيارات في المواقف المخصصة، نظرا لمعاناة الكثيرين من تكدس السيارات في المواقف المختلفة.

ويجري العمل حالياً على النظام الروبوتي الجديد من قبل شركة شينزين فونغ أوتوميشن، وهو نظام دقيق يوفر الكثير من الوقت والجهد على سائقي السيارة، ويتكفل عنهم بالعثور على مواقف مناسبة لسيارتهم، مع توفير مساحة إضافية تصل إلى نحو 40%، نظراً للدقة في ركن كل سيارة بخطأ لا يتجاوز 0.01% بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وليس على السائق سوى ترك سيارته على لوح معدني، ثم يتكفل النظام الروبوتي بنقلها إلى الموقف المناسب، من دون تعريضها لأي أذى، ومن دون أن يضطر السائق إلى أن يتجول بسيارته لوقت طويل بحثاً عن موقف شاغر.

ويهدف النظام الروبوتي المتطور إلى مساعدة السائقين الذين يعانون كثيراً في البحث عن مواقف لسيارتهم في البدان المكتظة بالسكان مثل الصين، وتوفير الكثير من الوقت في عمليات البحث، إذ يتكفل النظام بالعثور على الموقف المناسب في غضون 120 ثانية فقط.

ويبلغ متوسط سرعة الروبوت 1.5 متر في الثانية، وهو قادر على حمل 2.5 طن في المتوسط، ويمكن في المواقف متعدد الطبقات أن يعمل 100 من هذه الروبوتات في نفس الوقت.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)