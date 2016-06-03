شاهد: الصين تطور "روبوت" لصف السيارات في المواقف

تطور إحدى شركات صناعة الروبوتات الصينية نظاما جديدا يعتمد على روبوت ذكي يمكن أن يحل مشكلة صف السيارات في المواقف المخصصة، نظرا لمعاناة الكثيرين من تكدس السيارات في المواقف المختلفة.

ويجري العمل حالياً على النظام الروبوتي الجديد من قبل شركة شينزين فونغ أوتوميشن، وهو نظام دقيق يوفر الكثير من الوقت والجهد على سائقي السيارة، ويتكفل عنهم بالعثور على مواقف مناسبة لسيارتهم، مع توفير مساحة إضافية تصل إلى نحو 40%، نظراً للدقة في ركن كل سيارة بخطأ لا يتجاوز 0.01% بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وليس على السائق سوى ترك سيارته على لوح معدني، ثم يتكفل النظام الروبوتي بنقلها إلى الموقف المناسب، من دون تعريضها لأي أذى، ومن دون أن يضطر السائق إلى أن يتجول بسيارته لوقت طويل بحثاً عن موقف شاغر.

ويهدف النظام الروبوتي المتطور إلى مساعدة السائقين الذين يعانون كثيراً في البحث عن مواقف لسيارتهم في البدان المكتظة بالسكان مثل الصين، وتوفير الكثير من الوقت في عمليات البحث، إذ يتكفل النظام بالعثور على الموقف المناسب في غضون 120 ثانية فقط.

ويبلغ متوسط سرعة الروبوت 1.5 متر في الثانية، وهو قادر على حمل 2.5 طن في المتوسط، ويمكن في المواقف متعدد الطبقات أن يعمل 100 من هذه الروبوتات في نفس الوقت.