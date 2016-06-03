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شاهد: اشتباكات بين مؤيدي ترامب ومعارضيه في كاليفورنيا

3/6/2016

نشبت اشتباكات بين مؤيدي "دونالد ترامب" المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية ومعارضيه قبل وبعد إلقائه كلمة في مؤتمر انتخابي في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا أمس الخميس (2 من يونيو/ حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع إلكترونية محلية على تويتر ومواقع أخرى الاشتباكات في الشارع الواقع أمام مركز المؤتمرات في سان خوسيه حيث وصل الأمر للاشتباك بالأيدي وتبادل اللكمات.

ولوح مئات المحتجين بأعلام المكسيك وهتفوا بشعارات مناهضة لترامب، وأحرقوا قبعات عليها صورته وعلما أمريكيا واحدا على الأقل أمام مقر المؤتمر الانتخابي، حيث تعهد ترامب بوقف تجارة المخدرات القادمة للولايات المتحدة من الجنوب، وبناء جدار على الحدود الأمريكية على أن يدفع المكسيكيون تكاليف البناء. وأيد داعمو "ترامب" هذه الأفكار.

وأصبحت الاحتجاجات مشهدا شائعا خارج المؤتمرات الانتخابية التي يعقدها "ترامب" المرشح الأوفر حظا في الحزب الجمهوري والذي عبر عن آراء أثارت انقسامات، واشتهر بتصريحاته المتشددة تجاه الهجرة غير الشرعية.

وألغى "ترامب" مشاركته في مؤتمر انتخابي في شيكاغو في مارس/ آذار بعد اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه.

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