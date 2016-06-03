البث الحي
منوعات

شاهد: أب يهاجم "متهما" بقتل ابنته داخل قاعة المحكمة

3/6/2016

هاجم "والد" قتيلة يدعى فان تيري ، متهما بقتل ابنته، داخل قاعة محكمة أوهايو. وهو ما أدى إلى نقله لزنزانة مجاورة لقاعة المحكمة. دون أن يصاب بأذى.

والد القتيلة "شيرلادا تيري" ركض نحو المحكوم عليه "مايكل ماديسون"، وهو رجل أدين بقتل ثلاث نساء وحفظ أجسادهم ملفوفة في البلاستيك كغنائم. وحكم عليه بالإعدام حيث اعتقل في منزل والدته بكليفلاند بعد مواجهة استمرت ساعتين مع الشرطة.

وكانت هيئة محلفين أوصت في وقت سابق من هذا الشهر بالإجماع على فرض عقوبة الإعدام على ماديسون (38 عاما)، بعد إدانته بالقتل بما في ذلك الاغتصاب والخطف

كانت الشرطة قد عثرت على ثلاث نساء في الأول من يوليو 2013 شرقي "كليفلاند" بعد تلقي شكوى حول الروائح الكريهة القادمة من مرآب خلف شقة ماديسون.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)