شاهد: أب يهاجم "متهما" بقتل ابنته داخل قاعة المحكمة

هاجم "والد" قتيلة يدعى فان تيري ، متهما بقتل ابنته، داخل قاعة محكمة أوهايو. وهو ما أدى إلى نقله لزنزانة مجاورة لقاعة المحكمة. دون أن يصاب بأذى.

والد القتيلة "شيرلادا تيري" ركض نحو المحكوم عليه "مايكل ماديسون"، وهو رجل أدين بقتل ثلاث نساء وحفظ أجسادهم ملفوفة في البلاستيك كغنائم. وحكم عليه بالإعدام حيث اعتقل في منزل والدته بكليفلاند بعد مواجهة استمرت ساعتين مع الشرطة.

وكانت هيئة محلفين أوصت في وقت سابق من هذا الشهر بالإجماع على فرض عقوبة الإعدام على ماديسون (38 عاما)، بعد إدانته بالقتل بما في ذلك الاغتصاب والخطف

كانت الشرطة قد عثرت على ثلاث نساء في الأول من يوليو 2013 شرقي "كليفلاند" بعد تلقي شكوى حول الروائح الكريهة القادمة من مرآب خلف شقة ماديسون.