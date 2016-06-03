شاهدـ موسى أبو مرزوق: نرفض دعوة السيسي لسلام دافئ مع إسرائيل

انتقد د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما جاء في خطاب الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" مؤخرا في "محافظة أسيوط" ودعوته لتوسيع رقعة السلام مع إسرائيل.

وأضاف خلال حوار مطول مع "موقع الجزيرة مباشر" يُبث الجزء الأول منه صباح السبت، نقول للرئيس المصري "لن يكون هناك سلام دافئ ولا بارد مع إسرائيل". مستهجنا حدوث سلام مع "يمين إسرائيلي متعصب يزداد تطرفا كل يوم".

وتابع، فشلت كل المبادرات العربية للسلام مع إسرائيل ولم يستمع لها أحد.

وقال، نرحب بما جاء في دعوة الرئيس السيسي من استعداد مصر لرعاية المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، لكننا لا نرحب بأي جهد في اتجاه سلام دافئ مع الكيان الصهيوني". على حسب قوله.

وأضاف، ننتظر لقاء ثنائيا أخر مع المسؤولين بالقاهرة للتشاور بشأن النقاط التي تم بحثها في الزيارتين الأخيرتين، مؤكدا أن الحركة طمأنت القاهرة إزاء الأمن القومي المصري.

وقال، قمنا بكل ما يمكن فعله من اجل تحسين العلاقات مع مصر وأزلنا شعارات ولافتات سياسية ارتبطت بأوضاع سياسية معينة تسببت في ازعاج القاهرة .