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خالدة جرار: الأسيرات الفلسطينيات يعانين ظروفا صعبة

3/6/2016

قالت "خالدة جرار" النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن الأسيرات الفلسطينيات يعانين ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "جرار" للجزيرة مباشر بعد إفراج الاحتلال الإسرائيلي عنها، إن الأولوية للقيادة الفلسطينية والعربية أن يتم تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأكدت "جرار" أن غالبية المعتقلين الفلسطينيين يحالون إلى محاكمات عسكرية من دون أي ضمانات لمحاكمة عادلة، بالإضافة إلى تعرض المئات للاعتقال الإداري التعسفي الذي يستهدف كسر إرادة الأسرى والأسيرات، ومعاقبتهم بمنع أسرهم من زيارتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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