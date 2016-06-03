بطل الملاكمة محمد علي يدخل مستشفى لمشاكل في التنفس

أدخل أسطورة رياضة الملاكمة الأمريكي محمد علي إلى المستشفى بعد معاناته من مشكلات في التنفس.

وقال متحدث باسم أسرة الملاكم إن حالة البطل السابق جيدة ومن المتوقع مكوثه بالمستشفى لفترة وجيزة.

ويعاني بطل الوزن الثقيل السابق،74 عاما، مرض الشلل الرعاش منذ ثلاثة عقود.

وعانى محمد علي مشاكل صحية في السنوات القليلة الماضية، ونقل للمستشفى في 2014 لمعاناته ما كان يعتقد أنه التهاب رئوي متوسط، لكن الأطباء خلصوا فيما بعد إلى أنه التهاب حاد في المسالك البولية خضع بسببه للعلاج في 2015.

واعتزل محمد علي الملاكمة عام 1981 بعد أن حصل على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل أعوام 1964 و1970 و1974.