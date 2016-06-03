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العثور على الطفل المفقود في اليابان على قيد الحياة

3/6/2016

عثرت فرق البحث في اليابان على طفل تركه والداه في غابة تأديبا له على سوء سلوكه على قيد الحياة من دون أن يلحق به أذى، وذلك بعد أسبوع تقريبا من اختفائه الذي دفع السلطات لإطلاق عملية بحث واسعة النطاق.

وعُثر على الطفل ياماتو تانوكا، 7 أعوام، في قاعدة عسكرية على بعد نحو أربعة كيلومترات من المكان الذي اختفى فيه.

وعثر جندي على الطفل بعد أن فتح باب مبنى بالقاعدة فاكتشف وجود الطفل، الذي تم نقله لاحقا إلى مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، كما سيظل تحت الملاحظة لعدة ساعات كإجراء وقائي.

وقال والدا الطفل إنهما تركاه بجانب الطريق لتأديبه بعد أن رشق أشخاصا وسيارات بالحجارة.

وأضافا أنهما عندما عادا بعد بضع دقائق اكتشفا اختفاء الطفل.

وتمكن الطفل من البقاء على قيد الحياة بشكل ما لمدة أسبوع تقريبا في منطقة غابات كثيفة حيث تنخفض درجة الحرارة خلال الليل إلى 7 درجات مئوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار الغزيرة.

واعتذر والد الطقل لابنه ولزملائه في المدرسة وللمشاركين في عملية البحث عن القلق والألم الذي سببه لهم تصرفه "المتطرف".

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